Новости Днепропетровска

- Я подал документы на оформление субсидии еще в сентябре, но до сих пор мне ее не назначили. ...

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UBR.ua проанализировал с финансистами постановление НБУ №5 В Украине упростили правила предоставления кредитов. Нацбанк пошел на попятную и несколько смягчил свои требования (постановление №351) по оценке заемщиков и формированию резервов, которые тестировались с лета 2016 г. и полностью вступили в силу с 1 января 2017 г. Неделю назад НБУ утвердил новый документ — постановление №5 — и сделал проще оформление займов в нескольких случаях. Проще, в первую очередь для банков. Они теперь станут куда реже отказывать людям и компаниям в предоставлении кредитов. UBR.ua ... Читать далее »

В 2017 году украинцев ожидает очередное повышение тарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотведения. Клиенты почти трети предприятий Украины ощутят подорожание в среднем на 37%. Такие данные приводит Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ). Всего, по данным регулятора, в Украине эту услугу оказывают 54 предприятия-лицензиата. В формировании тарифов на 2017 год их разделили на две группы: для 36 лицензиатов первой группы в течение января—августа ... Читать далее »

Многие боятся стоматологов. Несмотря на обилие препаратов для анестезии, даже у самых крепких духом один звук бормашины может вызвать чувство беспокойства и страха. Есть и группа людей, которые по тем или иным причинам не могут пользоваться препаратов для анестезии, но и для них нашлось спасение. В данный момент в стоматологических клиниках Великобритании проходят испытания новой маски для лица с охлаждающим эффектом. Благодаря простому физиологическому эффекту такая маска способна снижать болевые ощущения, а также обладает еще рядом преимуществ ... Читать далее »

Как заявил руководитель компании Airbus Том Эндерс, его корпорация в рамках сформированного подразделения Urban Air Mobility готова в конце 2017 года приступить к испытанию первых опытных образцов летающих автомобилей. Для этого у компании уже есть все необходимые ресурсы и наработки в данной области. По заверениям все того же Тома Эндерса, целью сформированного подразделения является создание «персонального комфортабельного и вместительного летающего транспортного средства вертолетного типа, способного перевозить одного-двух и более пассажиров», ... Читать далее »

Министерство инфраструктуры Украины предлагает поэтапное повышение тарифов в 2017 году на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге во внутреннем сообщении. С 1 апреля тариф предлагается поднять на 10%, после чего 1 октября состоится еще одно 10-процентное повышение во всех категориях поездов и вагонов, кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+. Об этом речь идет в проекте приказа Министерства инфраструктуры "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем ... Читать далее »

США выходят из важного международного торгового соглашения Уже спустя пару дней после вступления в должность президента США Дональд Трамп распорядился выйти из переговорного процесса о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП, TTP). Соглашение потенциально снизило бы тарифы и установило регулирование в торговле между 12 государствами — кроме США, в переговорах участвовали страны Северной и Южной Америк, Юго-Восточной Азии и Япония. Отказ от ратификации был одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению политика, ТТП могло бы стать ... Читать далее »

Новый конфликт с украинцами в Польше. У Украины и Польши снова проблемы на бытовом уровне. После того, как в Перемышле поляки кричали “смерть украинцам”, а мэра Перемышля не пустили в Украину, теперь в Польше избили украинских студентов. Причем конфликт состоялся как раз на этническом уровне. Корреспондент.net разбирался с тем, как сейчас украинцам живется в Польше. Что случилось В польском городе Ряшев (Жешув) избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе. Согласно информации правоохранителей, украинские студенты возвращались ... Читать далее »

Польский МИД не будет присутствовать на форуме стран и это лишь начало реакции с "по настоящему серьезными последствиями". Министерство иностранных дел Польши потребовало снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хома, пригрозив "по настоящему серьезными последствиями", сообщает Польское радио. Мэру Перемышля запретили въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в городе: участники марша, который состоялся под его патронатом, кричали "Смерть украинцам". При этом сам Хома назвал этот выкрик "позорным". Об ... Читать далее »

Весь бизнес на радиационных веществах — от добычи урана до рентгена — хотят регулировать по-новому Украинской ядерной энергетике могут изменить правила работы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5703, предусматривающий внесение изменений сразу в несколько профильных законов: "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О защите человека от влияние ионизирующего облучения", "О добыче и переработке урановых руд". Документ в Раду подал Кабмин, ... Читать далее »