Новости Днепропетровска

22-го января в Украине отмечается День Соборности. В этот день в Днепре на мемориальном кладбище ...

- Наша семья не получила права на субсидию, но платить ежемесячно за коммуналку для нас сложно. ...

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Новость из разряда событий, случающихся, пожалуй, не чаще, чем события уровня открытия бозона Хиггса. Популярная голливудская актриса Кристен Стюарт удивила все сообщество исследователей вопросов искусственного интеллекта, став соавтором опубликованной научной работы о машинном обучении. Мечта миллионов фанатов франшизы «Сумерек» недавно совершила режиссерский дебют и сняла короткометражную драму «Come Swim» («Пойдем поплаваем»), при работе над которой использовалась технология машинного обучения, известная как «перевод стиля». Это метод, ... Читать далее »

Специалисты Гарвардского университета вырастили невероятно сложно устроенный искусственный мозг, который состоит из трех автономных областей, между которыми могут формироваться нейронные связи. Каждая область состоит из различных по функциям и строению нейронов различных типов. Выращенный в Гарварде искусственный мозг состоит из трех областей, имеющих аналоги и у живых организмов: миндалин, гиппокампа и коры. Для того чтобы создать искусственный мозг, ученые для начала изучили находящиеся в нервных клетках белки, а также клеточный метаболизм ... Читать далее »

В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения. Чем и кому не угодила и.о. главы МОЗ? Без лекарств, но со страховкой Первая громкая критика в адрес Ульяны Супрун прозвучала в первые дни Нового года и касалось она того, что Минздрав полностью провалил закупки лекарств. По словам директора Центра сердца Бориса Тодурова, из-за проволочек команды Супрун врачам нечем оперировать и лечить пациентов. В Минздраве обвинения опровергают и утверждают, что практически все тендеры на ... Читать далее »

В понедельник мама родила? Это к удаче! На характер человека воздействуют не только воспитание, среда и наследственность. Астрологи к этому списку добавляют еще и влияние планет в тот день недели, когда ребенок появился на свет. Так стоит ли опасаться невезения тем, кто родился в понедельник, и что ждет людей, появившихся на земле в пятницу? Понедельник Небесный покровитель - Луна. Помните песню про "Остров невезения"? Так вот, запомните, все это неправда! Поэт Леонид Дербенев все придумал. Наверное, у него были свои личные счеты с понедельником. ... Читать далее »

Мининфраструктуры в состоянии снизить ставки за навигацию и навести порядок на рынке топлива Внутренние авиарейсы в Украине сейчас дороже международных. Причина банальна - на перелеты по стране начисляется НДС, а на заграничные — нет. Но вскоре ситуация может измениться. Украинцы хотят летать Генеральный директор международного аэропорта им. Данилы Галицкого Татьяна Романовская сообщила UBR.ua об инициативе, поддержанной, по ее словам, министерством инфраструктуры. "Мы работаем над дополнением к программе скидок на аэропортовые сборы. Но ... Читать далее »

О чем говорили украинские делегаты,и что зарубежная элита думает об украинских реалиях В пятницу, 20 января, в швейцарском Давосе завершил свою работу ежегодный Международный экономический форум. Несмотря на то что одно из наиболее резонансных для Украины мероприятий в рамках WEF – «Украинский завтрак», организовываемый Фондом Виктора Пинчука – нес противоречивый информационный заряд ввиду недавнего скандала вокруг публикации статьи Пинчука в американской The Wall Street Journal, вопрос Украины так или иначе поднимался участниками Форума в различных ... Читать далее »

Ровно два года назад, 21 января 2015 года, было принято решение об отводе украинских военных с территории Донецкого аэропорта. Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. За стойкость украинских защитников Донецкого аэропорта прозвали «киборгами», а форпост украинских киборгов стал символом мужества. В аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного ... Читать далее »

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан организовал встречу народного депутата Украины Надежды Савченко с так называемыми руководителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом в интервью Громадському ТВ сообщил сам Рубан. "Как только представился случай, я организовал встречу в Минске", - сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной. Напомним, 7 декабря Савченко тайно встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в Минске, ... Читать далее »

Василий Грицак подозревает в подготовке покушении спецслужбы России. Сотрудники СБУ в Киеве предупредили покушение на жизнь народного депутата, к которому могут быть причастны российские спецслужбы. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает 112 Украина. "Сегодня утром доложил президенту, что СБУ предотвратила и на этапе исполнения прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась ... Читать далее »