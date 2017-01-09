Новости Днепропетровска

- Я всегда получаю пенсию в начале месяца, и в декабре получил, как обычно, но в конце декабря ...

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Операционная система компьютера, прослойка программного обеспечения между вами и устройством, существенно изменилась за последние несколько десятилетий. Поначалу пользователю приходилось взаимодействовать с рычагами и переключателями, затем пришли экраны и DOS, Macintosh от Apple и Windows от Microsoft, а потом и Интернет. Все они медленно вползали в наши жизни и меняли то, как мы делаем почти все. Но «ось» будущего будет кардинально отличаться. Следующим шагом будет искусственный интеллект, и гонка уже началась. Потому что есть зачем. Только подумайте о том, ... Читать далее »

Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стояли на площади. Об этом в эфире Hard Talk на телеканале «112 Украина» заявил третий президент Украины Виктор Ющенко. «Мне кажется, что Майдан, как явление — это знаменательное событие не только моей нации. Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа. Это такое многоголосие нации, которое всегда будет очень высоко цениться. Мне это пример того, что социально мы стали более ответственны. Мы больше понимаем, что мы хотим», — заявил Ющенко. В то же время, по словам Ющенко, украинцы ... Читать далее »

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения престижной кинонаграды Золотой глобус, которая ознаменовалась триумфом трагикомедии "Ла-Ла Ленд", получившей 7 наград. Режиссер фильма "Ла-Ла Ленд", рассказывающего историю любви джазового пианиста и актрисы, Дэмьен Шазелл получил награду за лучшую режиссуру и сценарий. Актер Райан Гослинг получил награду в номинации "лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в этом фильме. Его напарница по фильму Эмма Стоун получила Золотой глобус как "лучшая актриса комедии или мюзикла". Американский композитор ... Читать далее »

В Украине за несколько лет тарифы на коммунальные услуги выросли в несколько раз, а количество субсидиантов в наступившем году, по подсчетам Кабмина, достигнет 9 миллионов семей. При этом в правительстве отмечают: субсидия – временная помощь, а для того, чтобы сэкономить раз и навсегда, необходимо утеплить свой дом, установить счетчики и тепловой пункт. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, на что и кому государство в 2017-м году выделит деньги. "Теплые кредиты": денег на всех не хватит Программа "теплых кредитов" в Украине действует уже несколько лет. Любой украинец ... Читать далее »

В воскресенье, 8 января, знаменитому ученому, исследователю теорий Большого взрыва и черных дыр Стивену Хокингу исполнилось 75 лет. "Это было необыкновенное время, чтобы жить и работать в области космологии. Я рад возможности внести свой вклад в наше понимание черных дыр и происхождения вселенной. Но вселенная была бы пустой, если бы не моя семья и друзья. Так как я достиг своего 75-летия, пришло время мне сказать спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня и сделал мою вселенную полной жизни, любви и энергии", - написал он на своей странице в Facebook. Редакция ... Читать далее »

Указом Президента утверждены новые Положения о военных билетах С целью усовершенствования военного учета утверждено новое Положение о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса.Положения о военных билетах утверждены Указом Президента Украины от 30 декабря 2016 года № 582/2016, пишет ЛІГА:ЗАКОН. Военный билет - документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военнообязанного) и определяющий принадлежность его владельца к выполнению воинского долга. Военный билет является единым ... Читать далее »

В ходе исследований, ученые классифицировали брыжейку, как отдельный орган пищеварительной системы человека В пищеварительной системе человека обнаружили новый орган – брыжейку. Об этом сообщает научный журнал The Lancet Gastroenterology & Hepatology, пишет Сегодня.ua со ссылкой на hromadske.ua. Ранее ученые считали, что брыжейка состоит из отдельных и разных по типу фрагментов и не является отдельным органом. Брыжейка представляет собой двойную складку брюшины – оболочки, которая выстилает стенки брюшной полости и окутывает органы в ней. Складка прикрепляет ... Читать далее »

Минздрав подготовил календарный план внедрения реформы С января в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи, пишет ЛІГА:ЗАКОН. В течение первого полугодия медицинская отрасль будет работать в штатном режиме, подготовительная работа пройдет на уровне Минздрава, правительства, парламента, региональных управлений здравоохранения, общин и медицинских учреждений. В первом полугодии 2017 года предусматривается следующее: - доработка нормативной базы ... Читать далее »

Украина должна развиваться так, словно Донбасса в составе страны нет Американский историк и писатель украинского происхождения АЛЕКСАНДР МОТЫЛЬ в своей недавней колонке предупредил, что Россия может уже в ближайшее время начать полномасштабное вторжение в Украину с применением авиации. Такой вывод профессор сделал на основе громких заявлений российских экспертов, которые, по его мнению, в странах с диктатурой зачастую озвучивают позицию руководства государства. В интервью для "Апострофа" историк уточнил, что вероятность такого сценария ... Читать далее »