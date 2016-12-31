Новости Днепропетровска

01.01 8:32
В Каменском горели финансы
31.12 22:26
Рабочая под Новый год осталась без света, воды и отопления
31.12 17:44
Идите на все стороны: на Слобожанском проспекте открыли ещё один выход из подзем...
31.12 17:39
Яна Зинкевич в канун Нового Года пожелала всем веры в чудеса
31.12 15:21
В Днепре с военным оркестром открыли первый бювет с питьевой водой
31.12 14:13
В Днепре маршруточник отказался везти участника АТО
31.12 13:50
Новый год на криворожском отвале встретят более 100 человек
31.12 13:45
В Днепре пройдет волонтерский вертеп
31.12 13:02
По Днепру ездит новогодняя маршрутка (фото)
31.12 11:24
В Днепре после неудовлетворительной аттестации полицейские восстанавливается по ...
31.12 9:28
В Каменском заминировали вокзал и редакцию газеты
31.12 7:46
В этом году на Днепропетровщине родилось более 30 тысяч детей
31.12 7:39
В новогодние праздники круглосуточно будут работать диспетчерские службы (телефо...
30.12 22:11
В центре Днепра парень сделал предложение любимой в домике Деда Мороза
30.12 21:05
Народный депутат Максим Курячий поздравил днепрян с Новым годом
30.12 18:31
В Днепре задержали фискалов-взяточников
30.12 17:23
Днепровский олигарх предложил ради мира с Россией поступиться Крымом, членством ...
30.12 14:29
В Доме искусств открылась Рождественская выставка
30.12 14:24
В Днепре пройдут «Бандеровские чтения»
30.12 14:20
В Музее украинской живописи появился «елочный кот»
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новый год
Программа новогодний мероприятий в центре Днепра

26.12.2016 – Празднование Хануки с 17:00 до 19:00 30.12.2016 – Предпраздничный концерт – 18:00 – 22:00 Выступление коллектива «Юность Днепра», аниматоры для детей, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговики и большие медведи. 31.12.2016 – Новый год – 16:00 ...

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СОБЫТИЯ
Взрывы в Багдаде: более 20 жертв
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С 1 января с реестром э-деклараций могут возникнуть проблемы
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В Одессе мобилизовали полицию и Нацгвардию из-за двойного убийства
Сильное похолодание и снегопады: синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь и февраль
ФСБ, Генштаб и десятки дипломатов: США ввели жесткие санкции против России
Чехия создает центр для борьбы с российской пропагандой
СБУ сообщила Безъязыкову о подозрении в госизмене
Украина вводит новые правила транзита товаров
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Украина \ Мир>
Позитивные итоги года. Успехи Украины и не только
31.12.2016. Рубрика: НОВОСТИ, Общество, УКРАИНА
Успехи 1

Вспомним "перемоги", чтобы войти в новый 2017 год с добрыми мыслями и новыми надеждами. Уходящий 2016 год был сложным для всего мира. Этот год унес с собой великих людей - Дэвида Боуи, Алана Рикмана, Мохаммеда Али и многих других, террористы продолжили свои дерзкие атаки на мирных жителей в Европе, войны в мире продолжаются, а к власти приходят популисты. Для Украины 2016 во многом стал годом несбывшихся надежд - боевые действия на Донбассе продолжаются, гибнут люди, гривна слабеет, а ЕС все так же далеко. Не только в Украине, во всем мире дорожает жизнь, ...

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Возможно, уже в недалёком будущем люди научатся отращивать себе новые конечности
31.12.2016. Рубрика: МИР, Наука, НОВОСТИ
НОВЫЕ КОНЕЧНОСТИ

Думаю, многие наши читатели смотрели недавний фильм по мотивам комикса «Дэдпул». В одной из его сцен главный герой отрубает себе руку, чтобы высвободиться из наручников, а затем в течение пары дней отращивает себе совершенно новую конечность. В реальности у людей такой сверхспособности нет, но было бы неплохо её в свой арсенал заиметь. Именно к этому стремится американский учёный российского происхождения Михаил Левин, работающий в Университете Тафтса. Исследователь достиг удивительных результатов в своих экспериментах, заставив, например, ...

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Новогодний сюрприз: почему доллар ушел в отрыв
31.12.2016. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
доллар

Финансисты прогнозируют стабилизацию курса после новогодних праздников Гривня снова дешевеет. Вчера рынок закрылся котировками 27,05/27,20 грн за доллар. По данным ЛІГА.net, средний курс продажи американской валюты в банковских обменниках достиг 27,4 грн. Стремительный рост начался во вторник, на открытии межбанка курс находился на уровне 26,32/26,38 грн уже к концу дня доллар подорожал на 33 копейки. Предложение валюты было ограниченным в связи с Рождественскими выходными в США и Европе. С начала недели официальный курс гривни по отношению к доллару вырос ...

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Сергей Тигипко купил у россиян гостиницу Radisson
31.12.2016. Рубрика: НОВОСТИ, Политика, УКРАИНА
Radisson Blu Podil

Российская компания Отель Девелопмент продала отель Radisson Blu Podil структурам Сергея Тигипко. Бизнесмен заплатил около $10 млн Крупный киевский четырехзвездочный отель Radisson Blu Hotel Kiev Podil сменил собственника. Российская компания Отель Девелопмент продала гостиницу структурам, близким к банкиру Сергею Тигипко. Об этом ЛІГА.net  рассказали три источника: два инвестиционных банкира и директор девелоперской компании. Сделку завершили около трех месяцев назад, ее сумма составила около $10 млн, сообщил один из собеседников. "Отель продан. Имя покупателя ...

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Вилкул поддержал заявление Пинчука о необходимости компромисса для вывода Украины из кризиса и войны
31.12.2016. Рубрика: НОВОСТИ, Политика, УКРАИНА

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул считает, что озвученная Виктором Пинчуком в «TheWallStreetJournal» стратегия выхода Украины из кризиса, основанная на сохранении демократических ценностей и поиске компромисса в урегулировании конфликта на Донбассе, является важнейшим элементом повестки дня для страны в 2017 году. Об этом Вилкул заявил в эфире 112 канала. «Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода и отношение изменится. Как бы не была против этого партия ...

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Генсекретарь ООН Пан Ги Мун покидает пост
31.12.2016. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Политика
Пан Ги Мун

Уже 3 января Пан Ги Мун улетит на родину в Южную Корею, его преемником станет Антониу Гутерреш Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня оставит свой пост. Об этом сообщает Центр новостей ООН. Накануне, в последний рабочий день года он попрощался с сотрудниками секретариата. "Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которые беззаветно ...

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Прошел еще один тяжелый год — комментарии итогов от DW
31.12.2016. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Политика
арка

У большинства жителей Германии дела идут хорошо, однако последние события на мировой арене вызывают беспокойство. Итоги 2016 года подводит главный редактор DW Александр Кудашефф, информирует news.eizvestia.com. 2016 год выдался тяжелым. В мире царит хаос: на Ближнем Востоке — в Сирии, Йемене, Ливии и, в скрытой форме, в Ираке — бушуют страшные войны. Мировому сообществу до сих пор не удалось одержать победу над так называемым «Исламским государством» — символом жестокого и кровавого исламистского террора. Первые ростки «арабской весны» безнадежно завяли, ...

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Еду для космонавтов будут упаковывать в съедобную пленку
30.12.2016. Рубрика: МИР, Наука, НОВОСТИ
пленка

Специалисты СамГТУ разработали новый вид съедобной пищевой пленки для космонавтов. Она, в отличие от аналогов, присутствующих на рынке, полностью состоит из натуральных ингредиентов, в основном из фруктового пюре, эвкалипта и шалфея. На разработку пищевой пленки у сотрудников СамГТУ ушло 2,5 года. «Устройство» пленки достаточно незамысловато: из фруктового пюре формируется масса с пластификатором (компонентом, придающим пластичность), а затем получившаяся конструкция сушится при температуре около шестидесяти градусов. После такой обработки ...

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Какие налоги украинцам придется заплатить в 2017 году
30.12.2016. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
налоги

Эксперты составили список основных налоговых изменений, которые вступают в силу в следующем году По традиции в канун Нового года в Украине был принят госбюджет и подправлены налоговые законы. Как сообщил UBR.ua адвокат, руководитель департамента АФ "Грамацкий и Партнеры" Игорь Реутов, принятые изменения в Налоговый кодекс по сути своей не являются реформой, вопреки ожиданиям бизнеса. По его словам, законопроект №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (для улучшения инвестиционного климата в Украине)" не несет долгожданных революционных ...

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Второе чемпионство за неделю. Украинка Музычук защитила титул чепионки мира по блицу
30.12.2016. Рубрика: НОВОСТИ, Спорт, УКРАИНА
Анна Музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук защитила звание чемпионки мира по блицу на турнире, который проходил в Дохе. Украинка набрала 13 очков из 17 возможных, одержав максимальное количество побед в последних четырех поединках. Второе место заняла россиянка Валентина Гунина, а третье - ее соотечественница Катерина Лагно. Обе шахматистки отстали от Музычук на 0,5 очка. Отметим, что по итогам первого игрового дня Музычук занимала только пятое место в общем зачете, но в концовке турнира сумела исправить ситуацию. Отметим, что Анна Музычук в 2014 году впервые ...

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