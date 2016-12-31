Новости Днепропетровска

█ Украина \ Мир>

Вспомним "перемоги", чтобы войти в новый 2017 год с добрыми мыслями и новыми надеждами. Уходящий 2016 год был сложным для всего мира. Этот год унес с собой великих людей - Дэвида Боуи, Алана Рикмана, Мохаммеда Али и многих других, террористы продолжили свои дерзкие атаки на мирных жителей в Европе, войны в мире продолжаются, а к власти приходят популисты. Для Украины 2016 во многом стал годом несбывшихся надежд - боевые действия на Донбассе продолжаются, гибнут люди, гривна слабеет, а ЕС все так же далеко. Не только в Украине, во всем мире дорожает жизнь, ... Читать далее »

Думаю, многие наши читатели смотрели недавний фильм по мотивам комикса «Дэдпул». В одной из его сцен главный герой отрубает себе руку, чтобы высвободиться из наручников, а затем в течение пары дней отращивает себе совершенно новую конечность. В реальности у людей такой сверхспособности нет, но было бы неплохо её в свой арсенал заиметь. Именно к этому стремится американский учёный российского происхождения Михаил Левин, работающий в Университете Тафтса. Исследователь достиг удивительных результатов в своих экспериментах, заставив, например, ... Читать далее »

Финансисты прогнозируют стабилизацию курса после новогодних праздников Гривня снова дешевеет. Вчера рынок закрылся котировками 27,05/27,20 грн за доллар. По данным ЛІГА.net, средний курс продажи американской валюты в банковских обменниках достиг 27,4 грн. Стремительный рост начался во вторник, на открытии межбанка курс находился на уровне 26,32/26,38 грн уже к концу дня доллар подорожал на 33 копейки. Предложение валюты было ограниченным в связи с Рождественскими выходными в США и Европе. С начала недели официальный курс гривни по отношению к доллару вырос ... Читать далее »

Российская компания Отель Девелопмент продала отель Radisson Blu Podil структурам Сергея Тигипко. Бизнесмен заплатил около $10 млн Крупный киевский четырехзвездочный отель Radisson Blu Hotel Kiev Podil сменил собственника. Российская компания Отель Девелопмент продала гостиницу структурам, близким к банкиру Сергею Тигипко. Об этом ЛІГА.net рассказали три источника: два инвестиционных банкира и директор девелоперской компании. Сделку завершили около трех месяцев назад, ее сумма составила около $10 млн, сообщил один из собеседников. "Отель продан. Имя покупателя ... Читать далее »

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул считает, что озвученная Виктором Пинчуком в «TheWallStreetJournal» стратегия выхода Украины из кризиса, основанная на сохранении демократических ценностей и поиске компромисса в урегулировании конфликта на Донбассе, является важнейшим элементом повестки дня для страны в 2017 году. Об этом Вилкул заявил в эфире 112 канала. «Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода и отношение изменится. Как бы не была против этого партия ... Читать далее »

Уже 3 января Пан Ги Мун улетит на родину в Южную Корею, его преемником станет Антониу Гутерреш Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня оставит свой пост. Об этом сообщает Центр новостей ООН. Накануне, в последний рабочий день года он попрощался с сотрудниками секретариата. "Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которые беззаветно ... Читать далее »

У большинства жителей Германии дела идут хорошо, однако последние события на мировой арене вызывают беспокойство. Итоги 2016 года подводит главный редактор DW Александр Кудашефф, информирует news.eizvestia.com. 2016 год выдался тяжелым. В мире царит хаос: на Ближнем Востоке — в Сирии, Йемене, Ливии и, в скрытой форме, в Ираке — бушуют страшные войны. Мировому сообществу до сих пор не удалось одержать победу над так называемым «Исламским государством» — символом жестокого и кровавого исламистского террора. Первые ростки «арабской весны» безнадежно завяли, ... Читать далее »

Специалисты СамГТУ разработали новый вид съедобной пищевой пленки для космонавтов. Она, в отличие от аналогов, присутствующих на рынке, полностью состоит из натуральных ингредиентов, в основном из фруктового пюре, эвкалипта и шалфея. На разработку пищевой пленки у сотрудников СамГТУ ушло 2,5 года. «Устройство» пленки достаточно незамысловато: из фруктового пюре формируется масса с пластификатором (компонентом, придающим пластичность), а затем получившаяся конструкция сушится при температуре около шестидесяти градусов. После такой обработки ... Читать далее »

Эксперты составили список основных налоговых изменений, которые вступают в силу в следующем году По традиции в канун Нового года в Украине был принят госбюджет и подправлены налоговые законы. Как сообщил UBR.ua адвокат, руководитель департамента АФ "Грамацкий и Партнеры" Игорь Реутов, принятые изменения в Налоговый кодекс по сути своей не являются реформой, вопреки ожиданиям бизнеса. По его словам, законопроект №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (для улучшения инвестиционного климата в Украине)" не несет долгожданных революционных ... Читать далее »