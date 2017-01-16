Новости Днепропетровска

16.01 15:48
В Днепре пройдет вечер памяти Александра Черникова
16.01 15:44
Днепряне, помогите узнать человека!
16.01 15:23
Рождественские святки будут провожать в филармонии
16.01 15:06
Перед аэрокосмическим центром в Днепре – парад снеговиков! (ФОТО)
16.01 14:46
Задержали уголовника, который забил насмерть пенсионера в электричке
16.01 14:16
Жителям Днепра организуют праздник Крещения возле Новобогородицкой крепости
16.01 13:14
Жительница Днепра нарядила елку раритетными игрушками (фото)
16.01 12:27
Какую программу на День Соборности страны готовят театры Днепра: афиша
16.01 12:07
На Днепропетровщине в одном ДТП пострадали пятеро детей
16.01 11:54
Днепровский волонтер показал чудо-снеговика со Светлодарской дуги
16.01 11:44
На Днепропетровщине большой дефицит противогриппозной вакцины
16.01 11:23
Новая волна гриппа возможна в начале марта
16.01 10:07
Ограждая сосульки, людей выгоняют под машины
16.01 10:04
Парковки в Днепре пойдут «с молотка»
16.01 10:03
Из-за увольнения дворников Днепр ступил на скользкую дорожку
16.01 7:35
В Кривом Роге неизвестные надругались над государственным флагом Украины
15.01 19:49
ЮЖМАШ будет делать ветро- и солнечные электростанции
15.01 13:18
В Днепровском театре драмы и комедии вчера искали Мишеля
15.01 13:14
Завтра в Днепре продолжат ставить счетчики газа (адреса)
15.01 12:53
Криворожане проголосовали за расформирование муниципальной гвардии
Все новости Днепропетровска»
солнечные батареи
ЮЖМАШ будет делать ветро- и солнечные электростанции

Лидер космического машиностроения днепровское ПО «Южмаш» подвел итоги 2016 года и наметил направления своего развития на 2017 год. На предприятии считают, что сегодня актуальным для страны и перспективным для завода является ...

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СОБЫТИЯ
Украинцы смогут выбирать оператора почтовых услуг
В США женщина умерла от бактерии устойчивой ко всем антибиотикам
В Украине подорожают морепродукты
В Европарламенте хотят ввести базовый безусловный доход
Тука: освобождение Донбасса начнется осенью
Директор ЦРУ призвал Трампа быть осторожным в разговорах о России
В Украине 17 января запустят первый поезд с вагонами-трансформерами, — Балчун
Аграрии продолжают вырезать скот и птицу
Украинский бизнес получит поддержку из ЕС
Опрос: большинство россиян рады тому, что Россию в мире боятся
Экс-глава Минфина Новой Зеландии: Медленные реформы для Украины – это смерть
Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции
Суд обязал Авакова обнародовать списки награжденных огнестрельным оружием
В Сербии задержаны двое подозреваемых в попытке госпереворота в Черногории
Парламент Турции одобрил переход к президентской форме правления
Румыния отказалась от госпошлины за оформление загранпаспорта
Петицию о помиловании Сноудена подписали более миллиона человек
Киберполиция предупредила украинцев о новом «банковском вирусе»
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Между Россией и Турцией разгорелся серьезный газовый конфликт
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Украина \ Мир>
Названы новые требования МВФ к Украине: от пенсионного возраста до сокращений бюджетников
16.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Политика
МВФ

МВФ ожидает в 2017 году пенсионную и земельную реформу и отмену "упрощенки" Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, который есть в распоряжении Экономической правды, сообщает издание. Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь - новые. Фото: epravda.com.ua Как отмечается, во-первых, ...

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Во что и как лучше инвестировать украинцу в 2017 году
16.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
Золото

Любые деньги, которые лежат без дела, обесцениваются в Украине Когда гривна девальвирует, многие могут подумать, что достаточно просто купить доллары и ждать, каким будет курс доллара в конце 2017 года. Тем не менее, не стоит надеяться только на девальвацию гривны. Валюта Не исключено, что этом году девальвация гривны будет меньше, чем инфляция, и может так случиться, что даже продав доллары в конце текущего года, ваш доход будет значительно меньше инфляции. Понятно только одно: курс гривны в 2017 году не будет стабильным. Но это не значит, что не будет ...

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Под Бишкеком рухнул Boeing: все подробности, фото и видео
16.01.2017. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Общество
рухнул Boeing

Грузовой самолет Boeing-747, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас кыргызской столицы Бишкека. Об этом сообщило МЧС Кыргызстана. В районе падения загорелись дома, расположенные на дачном участке. По данным ведомства, крушение произошло из-за сложных погодных условий (плохой видимости) в понедельник, 16 января, в 3:30 по Киеву. В результате катастрофы, по последним данным, погибли 37 человек. В основном это жители поселка, куда упал транспортник. Департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге ...

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«Я сам не местный»: судья с элитными квартирами в Киеве судится за служебное жилье
16.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Политика, УКРАИНА
судья

Судья Высшего административного суда Олег Голяшкин судится за служебное жилье в Киеве, несмотря на то, что на его мать записано две квартиры в одном из самых дорогих районов Киева. Об этом говорится в сюжете "Наші гроші. Досудилися". "Я приехал из Днепропетровска, жилья у меня здесь нет. Я езжу сейчас по съемным квартирам", – объясняет свои действия судья. В декларации Голяшкина также указано, что собственного жилья в столице у него нет, поэтому судья бесплатно пользуется квартирой, принадлежащей некому Юрию Лебедеву. Однако, по данным журналистов, ...

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Российские военные в главной роли: все подробности скандала вокруг СТБ
16.01.2017. Рубрика: Культура, НОВОСТИ, УКРАИНА
стб

В украинском сегменте социальной сети Facebook возник скандал из-за телеканала СТБ, который транслировал российскую версию "Битвы экстрасенсов" с участием военнослужащих РФ. Первым на это обратил внимание известный волонтер Роман Синицын. "Телеканал СТБ - *баные ублюдки. Битва экстрасенсов с террористами в главной роли", - написал он на своей странице. Юрист и волонтер Максим Дижечко в свою очередь добавил, что речь идет о третьем эпизоде 17 сезона программы. Позже оказалось, что украинцам показали не всю версию "Битвы экстрасенсов". Из эфира убрали ...

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Почему боль так сложно измерить — и облегчить?
15.01.2017. Рубрика: МИР, Наука, НОВОСТИ
боль5

Почему так сложно объяснить, что мы чувствуем, когда нам больно? Очевидно, это важный показатель самочувствия. Врачам приходится разрабатывать новые способы объяснения и лечения агонии. Далее — рассказ Джона Уолша с Mosaic от первого лица, который очень серьезно подошел к исследованию этого вопроса. Однажды ночью моя жена села в постели и сказала: «Только что у меня ужасно болело здесь». Она показала на живот и скривила лицо. «Такое чувство, будто что-то не так». Лениво отметив, что на часах было 2 утра, я спросил, на что похожа эта боль. «Будто что-то ...

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В Минсоцполитики назвали особенности выплаты минималки в 2017 году
15.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
минималка

К минимальной зарплате работодатели обязаны плюсовать доплаты за ночные смены, переработки и премии С 1 января 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц в соответствии с государственным бюджетом установлен на уровне 1600 гривен. Напомним, что минимальная заработная плата составляет 3200 гривен, в почасовом размере — 19,34 гривны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. При определении размера заработной платы для обеспечения ее минимального размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях ...

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Ярмоленко объявил о желании покинуть Динамо
15.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Спорт, УКРАИНА
Андрей Ярмоленко

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко сообщил, что хочет покинуть киевскую команду и перейти в другой чемпионат. Как сообщил футболист в интервью порталу Динамо Киев от Шурика, о его желании знает как главный тренер команды Сергей Ребров, так и президент клуба Игорь Суркис. "Ребров знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба. Но я повторюсь: никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать. Бывали, конечно, всякие ситуации, но пусть будет так, как будет", - отметил Ярмоленко. Также ...

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Вся сила духа народа: Порошенко выложил вдохновляющий клип на гимн Украины
15.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Политика, УКРАИНА
Порошенко

Вся сила духа народа: Порошенко выложил вдохновляющий клип на гимн Украины 25 лет назад Верховная Рада утвердила музыкальную редакцию государственного гимна Украины. Об этом в своем Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства опубликовал клип, на котором украинский военный исполняет версию гимна на виолончели. "За последние годы наш Гимн стал по-настоящему народным. Исполнение украинского воина с позывным "Мартин" особенно вдохновляет – в нем вся сила духа украинского народа", - отметил глава государства. Напомним, официальная ...

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Непобедимый украинский боксер потерпел сенсационное поражение в США: видео нокаута
15.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Спорт, УКРАИНА
Алима

Украинский средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО). Уже в первом раунде Хитров пропустил несколько очень тяжелых ударов, но второй раунд остался за украинцем, причем выиграл его Хитров весьма уверенно. Но уже в третьем раунде Евгений впервые в своей карьере побывал в нокдауне, пропустив два тяжелых левых хука от Алима. Впрочем,он поднялся и уверенно выиграл концовку раунда, серьезно потряся Алима. Но чтобы ...

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