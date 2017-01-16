Новости Днепропетровска

МВФ ожидает в 2017 году пенсионную и земельную реформу и отмену "упрощенки"
Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок.
Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, который есть в распоряжении Экономической правды, сообщает издание.
Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь - новые.
Фото: epravda.com.ua
Как отмечается, во-первых, ... Читать далее »
Любые деньги, которые лежат без дела, обесцениваются в Украине
Когда гривна девальвирует, многие могут подумать, что достаточно просто купить доллары и ждать, каким будет курс доллара в конце 2017 года. Тем не менее, не стоит надеяться только на девальвацию гривны.
Валюта
Не исключено, что этом году девальвация гривны будет меньше, чем инфляция, и может так случиться, что даже продав доллары в конце текущего года, ваш доход будет значительно меньше инфляции.
Понятно только одно: курс гривны в 2017 году не будет стабильным. Но это не значит, что не будет ... Читать далее »
Грузовой самолет Boeing-747, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас кыргызской столицы Бишкека.
Об этом сообщило МЧС Кыргызстана.
В районе падения загорелись дома, расположенные на дачном участке. По данным ведомства, крушение произошло из-за сложных погодных условий (плохой видимости) в понедельник, 16 января, в 3:30 по Киеву.
В результате катастрофы, по последним данным, погибли 37 человек. В основном это жители поселка, куда упал транспортник.
Департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге ... Читать далее »
Судья Высшего административного суда Олег Голяшкин судится за служебное жилье в Киеве, несмотря на то, что на его мать записано две квартиры в одном из самых дорогих районов Киева.
Об этом говорится в сюжете "Наші гроші. Досудилися".
"Я приехал из Днепропетровска, жилья у меня здесь нет. Я езжу сейчас по съемным квартирам", – объясняет свои действия судья.
В декларации Голяшкина также указано, что собственного жилья в столице у него нет, поэтому судья бесплатно пользуется квартирой, принадлежащей некому Юрию Лебедеву.
Однако, по данным журналистов, ... Читать далее »
В украинском сегменте социальной сети Facebook возник скандал из-за телеканала СТБ, который транслировал российскую версию "Битвы экстрасенсов" с участием военнослужащих РФ.
Первым на это обратил внимание известный волонтер Роман Синицын. "Телеканал СТБ - *баные ублюдки. Битва экстрасенсов с террористами в главной роли", - написал он на своей странице.
Юрист и волонтер Максим Дижечко в свою очередь добавил, что речь идет о третьем эпизоде 17 сезона программы.
Позже оказалось, что украинцам показали не всю версию "Битвы экстрасенсов". Из эфира убрали ... Читать далее »
Почему так сложно объяснить, что мы чувствуем, когда нам больно? Очевидно, это важный показатель самочувствия. Врачам приходится разрабатывать новые способы объяснения и лечения агонии. Далее — рассказ Джона Уолша с Mosaic от первого лица, который очень серьезно подошел к исследованию этого вопроса. Однажды ночью моя жена села в постели и сказала: «Только что у меня ужасно болело здесь». Она показала на живот и скривила лицо. «Такое чувство, будто что-то не так». Лениво отметив, что на часах было 2 утра, я спросил, на что похожа эта боль. «Будто что-то ... Читать далее »
К минимальной зарплате работодатели обязаны плюсовать доплаты за ночные смены, переработки и премии
С 1 января 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц в соответствии с государственным бюджетом установлен на уровне 1600 гривен. Напомним, что минимальная заработная плата составляет 3200 гривен, в почасовом размере — 19,34 гривны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
При определении размера заработной платы для обеспечения ее минимального размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях ... Читать далее »
Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко сообщил, что хочет покинуть киевскую команду и перейти в другой чемпионат.
Как сообщил футболист в интервью порталу Динамо Киев от Шурика, о его желании знает как главный тренер команды Сергей Ребров, так и президент клуба Игорь Суркис.
"Ребров знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба. Но я повторюсь: никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать. Бывали, конечно, всякие ситуации, но пусть будет так, как будет", - отметил Ярмоленко.
Также ... Читать далее »
Вся сила духа народа: Порошенко выложил вдохновляющий клип на гимн Украины
25 лет назад Верховная Рада утвердила музыкальную редакцию государственного гимна Украины.
Об этом в своем Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.
Глава государства опубликовал клип, на котором украинский военный исполняет версию гимна на виолончели.
"За последние годы наш Гимн стал по-настоящему народным. Исполнение украинского воина с позывным "Мартин" особенно вдохновляет – в нем вся сила духа украинского народа", - отметил глава государства.
Напомним, официальная ... Читать далее »
Украинский средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО).
Уже в первом раунде Хитров пропустил несколько очень тяжелых ударов, но второй раунд остался за украинцем, причем выиграл его Хитров весьма уверенно. Но уже в третьем раунде Евгений впервые в своей карьере побывал в нокдауне, пропустив два тяжелых левых хука от Алима. Впрочем,он поднялся и уверенно выиграл концовку раунда, серьезно потряся Алима. Но чтобы ... Читать далее »