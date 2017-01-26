Новости Днепропетровска

26.01 14:56
Днепряне предлагают усилить координацию в розыске пропавших детей
26.01 14:28
Cъемки фильма с участием Ванессы Паради проходили в Гранд Отеле Украина
26.01 13:34
В Днепре расстрелян автомобиль: убит бизнесмен
26.01 12:44
В Днепре будут лечиться дети из прифронтовых территорий
26.01 12:41
Днепряне хотят провести всеукраинскую акцию в поддержку бойцов АТО
26.01 12:36
Забавы с исчезновением: родителей Днепра предупреждают об опасности
26.01 12:33
Криворожские интернет-мошенники сдавали элитную недвижимость
26.01 12:25
«Настучал» на нерадивого маршрутчика — забери премию!
26.01 12:15
Стало известно, как потерялась Алиса Решеткова
26.01 10:49
Пропавшую Алису искали полицейские и более 300 волонтеров
26.01 10:46
В Днепре расскажут о героях Крут и Дебальцево
26.01 10:05
Подозреваемого в расстреле полицейских будут судить присяжные
26.01 10:02
В 6-летнего ребенка стреляли из тренировочного пистолета
26.01 9:12
Сотрудник «Днепра вечернего» настраивает программы для солнечной электростанции
26.01 9:10
В Днепре районный суд отказал в аресте машины расхитителей кабеля
26.01 7:17
Криворожане опять растят долги за газ
26.01 0:57
Пропавшая девочка нашлась!
26.01 0:46
Ощадбанк пояснил, как платить за коммуналку без комиссии
26.01 0:42
Возле «Днепра вечернего» откроется пиццерия ветеранов АТО
26.01 0:39
Коломойский бросает «Днепр»
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В Днепре расстрелян автомобиль: убит бизнесмен

Вечером 25 января на ул. Академика Лазаряна в Днепре неизвестные расстреляли автомобиль охранной фирмы. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух раненных охранников в бронежилетах и мертвого мужчину. Преступники ...

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СОБЫТИЯ
Предаст Украину, Молдову и Балтию: в Financial Times раскрыли грандиозные планы Трампа
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Украина \ Мир>
Кредиты по-новому: ТОП-7 изменений от Нацбанка
26.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
НБУ

UBR.ua проанализировал с финансистами постановление НБУ №5 В Украине упростили правила предоставления кредитов. Нацбанк пошел на попятную и несколько смягчил свои требования (постановление №351) по оценке заемщиков и формированию резервов, которые тестировались с лета 2016 г. и полностью вступили в силу с 1 января 2017 г. Неделю назад НБУ утвердил новый документ — постановление №5 — и сделал проще оформление займов в нескольких случаях. Проще, в первую очередь для банков. Они теперь станут куда реже отказывать людям и компаниям в предоставлении кредитов. UBR.ua ...

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В Украине сильно подорожает вода: опубликованы новые цифры по всем регионам
26.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Экономика
вода

В 2017 году украинцев ожидает очередное повышение тарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотведения. Клиенты почти трети предприятий Украины ощутят подорожание в среднем на 37%. Такие данные приводит Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ). Всего, по данным регулятора, в Украине эту услугу оказывают 54 предприятия-лицензиата. В формировании тарифов на 2017 год их разделили на две группы: для 36 лицензиатов первой группы в течение января—августа ...

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Создана охлаждающая маска для лица, которая сделает удаление зубов безболезненным
25.01.2017. Рубрика: МИР, Наука, НОВОСТИ
удаление зубов

Многие боятся стоматологов. Несмотря на обилие препаратов для анестезии, даже у самых крепких духом один звук бормашины может вызвать чувство беспокойства и страха. Есть и группа людей, которые по тем или иным причинам не могут пользоваться препаратов для анестезии, но и для них нашлось спасение. В данный момент в стоматологических клиниках Великобритании проходят испытания новой маски для лица с охлаждающим эффектом. Благодаря простому физиологическому эффекту такая маска способна снижать болевые ощущения, а также обладает еще рядом преимуществ ...

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Airbus заявила о готовности испытаний летающих автомобилей в этом году
25.01.2017. Рубрика: МИР, Наука, НОВОСТИ
Airbus

Как заявил руководитель компании Airbus Том Эндерс, его корпорация в рамках сформированного подразделения Urban Air Mobility готова в конце 2017 года приступить к испытанию первых опытных образцов летающих автомобилей. Для этого у компании уже есть все необходимые ресурсы и наработки в данной области. По заверениям все того же Тома Эндерса, целью сформированного подразделения является создание «персонального комфортабельного и вместительного летающего транспортного средства вертолетного типа, способного перевозить одного-двух и более пассажиров», ...

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Передаем за проезд. Мининфраструктуры повысит тарифы для пассажиров и багажа
25.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
проезд

Министерство инфраструктуры Украины предлагает поэтапное повышение тарифов в 2017 году на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге во внутреннем сообщении. С 1 апреля тариф предлагается поднять на 10%, после чего 1 октября состоится еще одно 10-процентное повышение во всех категориях поездов и вагонов, кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+. Об этом речь идет в проекте приказа Министерства инфраструктуры "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем ...

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Реверанс перед схваткой с Китаем: зачем Трамп вышел из Транстихо­океанского партнерства США выходят из важного международного торгового соглашения
25.01.2017. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Политика
World Economic Forum 2017 in Davos

США выходят из важного международного торгового соглашения Уже спустя пару дней после вступления в должность президента США Дональд Трамп распорядился выйти из переговорного процесса о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП, TTP). Соглашение потенциально снизило бы тарифы и установило регулирование в торговле между 12 государствами — кроме США, в переговорах участвовали страны Северной и Южной Америк, Юго-Восточной Азии и Япония. Отказ от ратификации был одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению политика, ТТП могло бы стать ...

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Чей Львов? За что украинцев бьют в Польше
25.01.2017. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Общество
Украино-польская дружба

Новый конфликт с украинцами в Польше. У Украины и Польши снова проблемы на бытовом уровне. После того, как в Перемышле поляки кричали “смерть украинцам”, а мэра Перемышля не пустили в Украину, теперь в Польше избили украинских студентов. Причем конфликт состоялся как раз на этническом уровне. Корреспондент.net разбирался с тем, как сейчас украинцам живется в Польше. Что случилось В польском городе Ряшев (Жешув) избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе. Согласно информации правоохранителей, украинские студенты возвращались ...

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Запрет въезда мэру: Польша пригрозила Украине
25.01.2017. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Политика
Польша

Польский МИД не будет присутствовать на форуме стран и это лишь начало реакции с "по настоящему серьезными последствиями". Министерство иностранных дел Польши потребовало снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хома, пригрозив "по настоящему серьезными последствиями", сообщает Польское радио. Мэру Перемышля запретили въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в городе: участники марша, который состоялся под его патронатом, кричали "Смерть украинцам". При этом сам Хома назвал этот выкрик "позорным". Об ...

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Рентген в Украине станет доступным не всем
25.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Политика, УКРАИНА
Рентген

Весь бизнес на радиационных веществах — от добычи урана до рентгена — хотят регулировать по-новому Украинской ядерной энергетике могут изменить правила работы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5703, предусматривающий внесение изменений сразу в несколько профильных законов: "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О защите человека от влияние ионизирующего облучения", "О добыче и переработке урановых руд". Документ в Раду подал Кабмин, ...

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Украинских водителей ждет нововведение
25.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Общество, УКРАИНА
полиция

Водителям придется пересдавать на права каждые 5-15 лет с целью периодической проверки знаний и навыков Замглавы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева обнародовала на своей странице в Фейсбук нововведения, которые ожидают украинских водителей в ближайшее время, пишет AUTO-Consulting. В удостоверение водителя добавят микрочип. Также изменят срок действия и подкатегории. Такие изменения готовят внести в закон "О дорожном движении" и ПДД Украины. Но кроме того, Деева анонсирует изменение срока действия удостоверений водителя. По ее словам, это от 5 до ...

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