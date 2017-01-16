Новости Днепропетровска

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МВФ ожидает в 2017 году пенсионную и земельную реформу и отмену "упрощенки" Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, который есть в распоряжении Экономической правды, сообщает издание. Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь - новые. Фото: epravda.com.ua Как отмечается, во-первых, ... Читать далее »

Любые деньги, которые лежат без дела, обесцениваются в Украине Когда гривна девальвирует, многие могут подумать, что достаточно просто купить доллары и ждать, каким будет курс доллара в конце 2017 года. Тем не менее, не стоит надеяться только на девальвацию гривны. Валюта Не исключено, что этом году девальвация гривны будет меньше, чем инфляция, и может так случиться, что даже продав доллары в конце текущего года, ваш доход будет значительно меньше инфляции. Понятно только одно: курс гривны в 2017 году не будет стабильным. Но это не значит, что не будет ... Читать далее »

Грузовой самолет Boeing-747, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас кыргызской столицы Бишкека. Об этом сообщило МЧС Кыргызстана. В районе падения загорелись дома, расположенные на дачном участке. По данным ведомства, крушение произошло из-за сложных погодных условий (плохой видимости) в понедельник, 16 января, в 3:30 по Киеву. В результате катастрофы, по последним данным, погибли 37 человек. В основном это жители поселка, куда упал транспортник. Департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге ... Читать далее »

Судья Высшего административного суда Олег Голяшкин судится за служебное жилье в Киеве, несмотря на то, что на его мать записано две квартиры в одном из самых дорогих районов Киева. Об этом говорится в сюжете "Наші гроші. Досудилися". "Я приехал из Днепропетровска, жилья у меня здесь нет. Я езжу сейчас по съемным квартирам", – объясняет свои действия судья. В декларации Голяшкина также указано, что собственного жилья в столице у него нет, поэтому судья бесплатно пользуется квартирой, принадлежащей некому Юрию Лебедеву. Однако, по данным журналистов, ... Читать далее »

В украинском сегменте социальной сети Facebook возник скандал из-за телеканала СТБ, который транслировал российскую версию "Битвы экстрасенсов" с участием военнослужащих РФ. Первым на это обратил внимание известный волонтер Роман Синицын. "Телеканал СТБ - *баные ублюдки. Битва экстрасенсов с террористами в главной роли", - написал он на своей странице. Юрист и волонтер Максим Дижечко в свою очередь добавил, что речь идет о третьем эпизоде 17 сезона программы. Позже оказалось, что украинцам показали не всю версию "Битвы экстрасенсов". Из эфира убрали ... Читать далее »

Почему так сложно объяснить, что мы чувствуем, когда нам больно? Очевидно, это важный показатель самочувствия. Врачам приходится разрабатывать новые способы объяснения и лечения агонии. Далее — рассказ Джона Уолша с Mosaic от первого лица, который очень серьезно подошел к исследованию этого вопроса. Однажды ночью моя жена села в постели и сказала: «Только что у меня ужасно болело здесь». Она показала на живот и скривила лицо. «Такое чувство, будто что-то не так». Лениво отметив, что на часах было 2 утра, я спросил, на что похожа эта боль. «Будто что-то ... Читать далее »

К минимальной зарплате работодатели обязаны плюсовать доплаты за ночные смены, переработки и премии С 1 января 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц в соответствии с государственным бюджетом установлен на уровне 1600 гривен. Напомним, что минимальная заработная плата составляет 3200 гривен, в почасовом размере — 19,34 гривны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. При определении размера заработной платы для обеспечения ее минимального размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях ... Читать далее »

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко сообщил, что хочет покинуть киевскую команду и перейти в другой чемпионат. Как сообщил футболист в интервью порталу Динамо Киев от Шурика, о его желании знает как главный тренер команды Сергей Ребров, так и президент клуба Игорь Суркис. "Ребров знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба. Но я повторюсь: никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать. Бывали, конечно, всякие ситуации, но пусть будет так, как будет", - отметил Ярмоленко. Также ... Читать далее »

Вся сила духа народа: Порошенко выложил вдохновляющий клип на гимн Украины 25 лет назад Верховная Рада утвердила музыкальную редакцию государственного гимна Украины. Об этом в своем Facebook написал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства опубликовал клип, на котором украинский военный исполняет версию гимна на виолончели. "За последние годы наш Гимн стал по-настоящему народным. Исполнение украинского воина с позывным "Мартин" особенно вдохновляет – в нем вся сила духа украинского народа", - отметил глава государства. Напомним, официальная ... Читать далее »