Новости Днепропетровска

21.01 22:36
Картины днепровской переселенки ушли с молотка
21.01 21:08
В Кривом Роге пропал подросток
21.01 20:49
Днепрянин рассказал о полицейских, проигнорировавших пьяного водителя за рулем
21.01 18:59
Сегодня Днепр снова показал, что мы против российской агрессии в Украине
21.01 18:08
Проверте себя: пройдите тест ко Дню Соборности Украины
21.01 18:05
Срочно нужны доноры для сына волонтера!
21.01 17:13
В Кривом Роге вандалы испортили «Солнечное дерево»
21.01 17:06
В Днепре горел первый трамвай
21.01 14:38
Металлурги Кривого Рога «присели» на шелуху от семечек
21.01 12:30
Помогите! Известному актеру из Днепра нужна срочная операция
21.01 12:16
В Днепре открылась персональная выставка годовалой художницы
21.01 11:59
Иномарки не поделили главный проспект Днепра
21.01 11:54
Среди ночи днепрян выгоняли из квартир
21.01 11:51
В Терновке на Днепропетровщине Фонд Вилкула передал подарки обществу детей-инвал...
21.01 9:54
В Днепре сигналов о насилии в семьях стало в 2-3 больше
21.01 9:52
Завтра в Кривом Роге построят «живую цепь»
21.01 9:49
В Днепре наградили детей-волонтеров
21.01 9:44
На Донбассе откроют фотовыставку, посвященную Днепру
21.01 8:47
На Днепропетровщине торговля идет бойко
21.01 8:36
Как будут праздновать День Соборности в Днепре: все мероприятия
Все новости Днепропетровска»
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Восставший из руин — 95 лет военному госпиталю Днепра

Сегодня в Днепропетровском областном военном госпитале особое событие – радостное. Он отмечает свое 95-летие. - Этот юбилей имеет привкус скорби, потому что наша страна, к сожалению, снова нуждается в помощи военных врачей. ...

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СОБЫТИЯ
В России планируют снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев
Суд разрешил расследование дела о госизмене Януковича
В США стартовала кампания за импичмент Трампа
С сайта Белого дома исчезла страница о правах ЛГБТ-сообщества
Время «атлантизма» подходит к концу — Financial Times
Программа Трампа: мир со «старыми врагами» и выход из торговых сделок
Парламент Турции утвердил переход к президентской республике
Белый дом опубликовал первые распоряжения Трампа
Встреча Пинчука и Порошенко в Давосе: появились новые подробности
Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику
Кабмин не будет выплачивать субсидии населению деньгами
Рада закрылась до февраля
Часть украинских политиков, анонсировавших свое присутствие на инаугурации Трампа, не получила визы, — Борислав Береза
Сеть небанковских обменников за год выросла на 53%
В НАПК заявили о начале второй волны е-декларирования
Войска Сенегала вторглись в Гамбию
Нацбанк признал неплатежеспособным Банк Народный капитал
В МИД рассказали, кто будет представлять Украину в суде ООН
На время Евровидения столичный транспорт озвучат на английском
Перестрелка в Олевске: задержаны 30 человек
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Украина \ Мир>
Актриса Кристен Стюарт стала соавтором научной работы об искусственном интеллекте
21.01.2017. Рубрика: МИР, Наука, НОВОСТИ
Кристен Стюарт

Новость из разряда событий, случающихся, пожалуй, не чаще, чем события уровня открытия бозона Хиггса. Популярная голливудская актриса Кристен Стюарт удивила все сообщество исследователей вопросов искусственного интеллекта, став соавтором опубликованной научной работы о машинном обучении. Мечта миллионов фанатов франшизы «Сумерек» недавно совершила режиссерский дебют и сняла короткометражную драму «Come Swim» («Пойдем поплаваем»), при работе над которой использовалась технология машинного обучения, известная как «перевод стиля». Это метод, ...

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В Гарвардском университете выращен искусственный мозг, состоящий из трех областей
21.01.2017. Рубрика: МИР, Наука, НОВОСТИ
мозг

Специалисты Гарвардского университета вырастили невероятно сложно устроенный искусственный мозг, который состоит из трех автономных областей, между которыми могут формироваться нейронные связи. Каждая область состоит из различных по функциям и строению нейронов различных типов. Выращенный в Гарварде искусственный мозг состоит из трех областей, имеющих аналоги и у живых организмов: миндалин, гиппокампа и коры. Для того чтобы создать искусственный мозг, ученые для начала изучили находящиеся в нервных клетках белки, а также клеточный метаболизм ...

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Кто и почему готовит и.о. минздрава Ульяну Супрун к отставке
21.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Политика, УКРАИНА
Петр Порошенко и Ульяна Супрун

 В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения. Чем и кому не угодила и.о. главы МОЗ? Без лекарств, но со страховкой Первая громкая критика в адрес Ульяны Супрун прозвучала в первые дни Нового года и касалось она того, что Минздрав полностью провалил закупки лекарств. По словам директора Центра сердца Бориса Тодурова, из-за проволочек команды Супрун врачам нечем оперировать и лечить пациентов. В Минздраве обвинения опровергают и утверждают, что практически все тендеры на ...

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Как влияет на судьбу день недели, в который вы появились на свет
21.01.2017. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Общество
звезды

 В понедельник мама родила? Это к удаче! На характер человека воздействуют не только воспитание, среда и наследственность. Астрологи к этому списку добавляют еще и влияние планет в тот день недели, когда ребенок появился на свет. Так стоит ли опасаться невезения тем, кто родился в понедельник, и что ждет людей, появившихся на земле в пятницу? Понедельник Небесный покровитель - Луна. Помните песню про "Остров невезения"? Так вот, запомните, все это неправда! Поэт Леонид Дербенев все придумал. Наверное, у него были свои личные счеты с понедельником. ...

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Внутренние авиаперелеты в Украине могут подешеветь на треть
21.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, УКРАИНА, Экономика
авиарейсы

Мининфраструктуры в состоянии снизить ставки за навигацию и навести порядок на рынке топлива Внутренние авиарейсы в Украине сейчас дороже международных.  Причина банальна - на перелеты по стране начисляется НДС, а на заграничные — нет. Но вскоре ситуация может измениться. Украинцы хотят летать Генеральный директор международного аэропорта им. Данилы Галицкого Татьяна Романовская сообщила UBR.ua об инициативе, поддержанной, по ее словам, министерством инфраструктуры. "Мы работаем над дополнением к программе скидок на аэропортовые сборы. Но ...

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Давос, Трамп и Украина: какие геополитические тренды обозначил WEF-2017
21.01.2017. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Экономика
Клаус Шваб

О чем говорили украинские делегаты,и что зарубежная элита думает об украинских реалиях В пятницу, 20 января, в швейцарском Давосе завершил свою работу ежегодный Международный экономический форум. Несмотря на то что одно из наиболее резонансных для Украины мероприятий в рамках WEF – «Украинский завтрак», организовываемый Фондом Виктора Пинчука – нес противоречивый информационный заряд ввиду недавнего скандала вокруг публикации статьи Пинчука в американской The Wall Street Journal, вопрос Украины так или иначе поднимался участниками Форума в различных ...

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Последний день обороны. 21-го января в Украине вспоминают «киборгов» из Донецкого аэропорта
21.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Общество, УКРАИНА
аэропорт

Ровно два года назад, 21 января 2015 года, было принято решение об отводе украинских военных с территории Донецкого аэропорта. Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. За стойкость украинских защитников Донецкого аэропорта прозвали «киборгами», а форпост украинских киборгов стал символом мужества. В аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного ...

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Рубан признался, что организовал встречу Савченко с Захарченко и Плотницким
21.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Политика, УКРАИНА
Рубан

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан организовал встречу народного депутата Украины Надежды Савченко с так называемыми руководителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом в интервью Громадському ТВ сообщил сам Рубан. "Как только представился случай, я организовал встречу в Минске", - сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной. Напомним, 7 декабря Савченко тайно встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в Минске, ...

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В Киеве предотвратили убийство нардепа – СБУ
21.01.2017. Рубрика: НОВОСТИ, Политика, УКРАИНА
Грицак

Василий Грицак подозревает в подготовке покушении спецслужбы России. Сотрудники СБУ в Киеве предупредили покушение на жизнь народного депутата, к которому могут быть причастны российские спецслужбы. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает  112 Украина. "Сегодня утром доложил президенту, что СБУ предотвратила и на этапе исполнения прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась ...

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Прощай, Obamacare: Трамп подписал указ о сворачивании грандиозной реформы Обамы
21.01.2017. Рубрика: МИР, НОВОСТИ, Политика
Обама- Трамп

Президент США Дональд Трамп зразу же после церемонии инаугурации подписал свой первый указ, которым поручил федеральным ведомствам ослабить ограничения, связанные с масштабной реформой здравоохранения, введенной экс-президентом Бараком Обамой, и известной как Obamacare. Как сообщает "Голос Америки", подписание указа состоялось в Овальном кабинете Белого дома в присутствии вице-президента Майка Пенса и главы президентской администрации Райнса Прибуса. Последний, в частности, заявил что указ направлен на "минимизацию экономического бремени" Закона ...

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